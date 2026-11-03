Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 100 şüpheli yakalandı

Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 100 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis, karapara aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Nevşehir merkezli 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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