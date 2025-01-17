Nevşehir Merkezli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Nevşehir Merkezli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Nevşehir Merkezli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

İnternet üzerinden ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak 250'den fazla kişiyi dolandırdığı tespit edilen 61 kişi, adliyeye sevk edildi. Çete lideri Serkan K. ve ailesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği paranın 500 milyon TL olduğu belirlendi.

17.01.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
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NEVŞEHİR merkezli 8 ilde internet üzerinden ikinci el eşya, telefon satışı ve şantaj yöntemiyle 250'den fazla kişiyi yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de internet üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan 4 kişi, aldıkları ürünler gelmeyince dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıllık fiziki ve teknik takibi sonucu çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Serkan K. olduğu tespit edildi. Nevşehir merkezli 8 ilde 2 gün önce 63 adrese düzenlenen operasyonda Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında olduğu 61 şüpheli, gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 36 kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

SOĞUK CÜZDANDAKİ PARA HACMİ 500 MİLYON TL

Serkan K.'nin lideri olduğu çetenin, sahte internet siteleri üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaptıkları ayrıca ağına düşürdükleri vatandaşları şantaj yöntemi ile dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılıktan elde edilen paraları 'hesapçı' olarak adlandırılan şahısların banka ve kripto para hesapları üzerinden kripto paraya çevirerek, soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi. Soğuk cüzdandaki para hacminin yaklaşık 500 milyon TL olduğu bildirildi. 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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