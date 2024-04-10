Nevşehir Valiliğince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Vilayetler Birliği Sosyal Tesisleri'ndeki programa, Vali Ali Fidan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Programda, davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir Valiliği tarafından Ramazan Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından görev başındaki Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Vali Çiftçi, Kahraman Mehmetçik'in bayramını kutladı.
CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
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