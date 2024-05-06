Nevşehir Valisi Ali Fidan, güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendirdi

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Nevşehir Valisi Ali Fidan, bu yılın dört aylık sürecinde il genelinde meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Valilik Toplantı Salonu'nda " Türkiye'nin huzuru Nevşehir'in huzuru" konulu toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Fidan, Nevşehir'in 315 bin 994 kişilik nüfusunun yanı sıra milyonlarca turiste ev sahipliği yaptığını, bu yoğunluğa rağmen kentin güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu belirtti.

Fidan, il genelinde, terör ve işbirlikçileri, zehir tacirleri, organize suç örgütleri ve suç odaklarına geçit vermediklerini ifade etti.

2024 yılının ilk dört ayında Nevşehir genelinde 1813'ü kişilere karşı tehdit, hakaret ve yaralama, 632'si mala zarar verme ve hırsızlık, 77'si de devlet ve millete karşı işlenen suçlar olmak üzere emniyet ekiplerinin müdahale bulunduğu hadiselerde aydınlatma oranının yüzde 95 seviyelerinde olduğunu kaydeden Fidan, yürütülen bazı çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Uyuşturucu tacirlerine yönelik ilimizde iki ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, ayrıca 325 olaya müdahale edilerek, 39 zanlı tutuklanmıştır. Terör örgütleri ile irtibat ve iltisak içerisinde olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili 42 olaya müdahale edilmiş, 7 organizatör tutuklanarak yabancı uyruklu 66 şahıs sınır dışı edilmiştir."

Vali Fidan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından toplantı sona erdi.