Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi - Son Dakika
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Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi

Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi

Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ'de düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi. Fidan, Nevşehir'in turizm ve tarım potansiyelini vurgulayarak, gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Program sonunda Fidan'a plaket takdim edildi.

14.05.2024 10:09
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Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) eğitim gören öğrencilerle söyleşi programında bir araya geldi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Fidan, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı.

Fidan, Hacı Bektaş Veli'nin ismiyle özdeşleşen üniversitede gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Nevşehir'in huzurlu ve güvenli olduğunu ifade eden Fidan, yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turistin misafir edildiği şehrin turizm ve tarım ile ön plana çıktığını dile getirdi.

Eğitim ve kariyer hayatına dair anekdotlar paylaşan Fidan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, Fidan'a plaket takdim etti.

Programa, bazı daire amirleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli, Nevşehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi - Son Dakika

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