Nevşehir Valisi Kök, Muhtarlar Günü'nde muhtarları makamında ağırladı - Son Dakika
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Nevşehir Valisi Kök, Muhtarlar Günü'nde muhtarları makamında ağırladı

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Nevşehir Valisi Kök, Muhtarlar Günü\'nde muhtarları makamında ağırladı
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Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve muhtarları makamında ağırladı. Kök, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki yereldeki en önemli temsilcileri olduğunu belirterek başarı diledi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, beraberindeki muhtarlarla Vali Kök'ü ziyaret etti.

Altınışık ve muhtarlarla sohbet eden Kök, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki güçlü bağın yereldeki en önemli temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarlara çalışmalarında başarı dileyen Kök, "Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarını yakından bilen, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini ilgili kurumlara ileten muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine, sorunların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulmasına ve yerel yönetim anlayışının güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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