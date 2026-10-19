Nevşehir Valisi Kök, Muhtarlar Günü\'nde muhtarları makamında ağırladı

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, beraberindeki muhtarlarla Vali Kök'ü ziyaret etti.

Altınışık ve muhtarlarla sohbet eden Kök, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki güçlü bağın yereldeki en önemli temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarlara çalışmalarında başarı dileyen Kök, "Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarını yakından bilen, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini ilgili kurumlara ileten muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine, sorunların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulmasına ve yerel yönetim anlayışının güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.