Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.
Vali Fidan, mesajında, bayramların toplumsal hayatta önemli yerleri olduğunu belirtti.
Bayramların, iyilik ve güzelliklerin sevgi ve hoşgörü ikliminde harmanlanıp ortaya çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da sağlamlaştığı ayrıcalıklı günler olduğunu vurgulayan Fidan, "Değerli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, İslam alemine, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlum ve mağdur gönül coğrafyalarımızdaki zulüm altındaki kardeşlerimize ve tüm insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Arı da bayramlarda hakim olan barış ve hoşgörü ikliminin dünyaya huzur getirmesini diledi.
Nevşehir halkının bayramını tebrik eden Arı, "Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir Valisi ve Belediye Başkanı Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Matlı, mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, bayramların sevgi ve saygının en güzel şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, Ramazan ayının manevi ikliminin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi ve tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine akın etti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Cadde ve sokaklarda binlerce Sivaslı'nın yoğunluğu nedeniyle yaya ve araç trafiğinde artış yaşandı. Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için her bayram olduğu gibi bu bayramda da memleketlerine akın etti.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
Açlık, yoksulluk, savaş gibi nedenlerle gıdaya erişimin zor olduğu coğrafyalarda çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, bu yıl ramazan ayında 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.
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