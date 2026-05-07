Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor

07.05.2026 10:32
SAHA EXPO 2026’da tanıtılan Yıldırımhan füzesiyle ilgili Nevşin Mengü’nün Atatürk imzasını “ironik” bulduğunu söylemesi tartışma yarattı; açıklamalar sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Türkiye’nin savunma sanayii alanında attığı adımlar dünya genelinde yakından takip edilirken, SAHA EXPO 2026’da tanıtılan yerli üretim “Yıldırımhan” füzesi gündemdeki yerini koruyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden füze, ilk kez kamuoyuna sunuldu.

MENGÜ’DEN “ATATÜRK İMZASI” YORUMU

Yıldırımhan’ın tanıtımı sonrası gazeteci Nevşin Mengü de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayında füze üzerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk imzasını “ironik” olarak nitelendirdi. Mengü açıklamasında, "Şu dikkat çekici; Kemal Atatürk’ün imzası var. Yıldırımhan Roketsan tarafından üretilecek. Bunu ilk gördüğümde, üstünde Atatürk’ün imzasını görünce ne kadar ironik dedim. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyen bir liderin imzasının böyle bir füzede yer alması dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Mengü’nün sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı, açıklamalara tepki göstererek Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişmelerine yönelik eleştirilere karşı çıktı. Bazı kullanıcılar, “Bu ülkede yapılan her iyi şeyden rahatsız oluyorsunuz” yorumunda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Hehe sul için bizdemi toprak satalım masada sen ironik 12 3 Yanıtla
  • Bilal Akarsu Bilal Akarsu:
    Doğru söylüyor Recep Tayyip Erdoğan yazması lazımdı. 9 2 Yanıtla
  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Tink foncusu buyurdu :) 5 1 Yanıtla
  • Berk Berk:
    Bir insan herbogolog olunca yapılan herşeye bir yorumu var aslında bu ve bunun gibilerin söylemlerini hiç umursamamak gerekiyor her şekilde kendi reklamını yapmış oluyor... 5 1 Yanıtla
  • Cemil Budak Cemil Budak:
    heykele yazarken sıkıntı yok dimi 1 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
