NEVÜ Masa Tenisi Takımı Şampiyonluk Kupasını Rektör Aktekin'e Takdim Etti - Son Dakika
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NEVÜ Masa Tenisi Takımı Şampiyonluk Kupasını Rektör Aktekin'e Takdim Etti

NEVÜ Masa Tenisi Takımı Şampiyonluk Kupasını Rektör Aktekin\'e Takdim Etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettikten sonra şampiyonluk kupasını Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'e takdim etti. Rektör Aktekin, sporcularla sohbet ederek NEVÜ'nün spor alanındaki başarılarının devam etmesi için destek sağlayacaklarını belirtti.

21.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) sporcuları, şampiyonluk kupasını Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'e takdim etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayan NEVÜ Masa Tenisi Takımı oyuncuları Aktekin'i ziyaret etti.

Kırşehir Spor Salonu'nda 13-17 Şubat'ta gerçekleştirilen ve 54 üniversiteden 600'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda şampiyon olan sporcular, NEVÜ'ye kazandırdıkları kupayı Aktekin'e teslim etti.

Sporcularla sohbet eden Aktekin, NEVÜ'nün spor alanındaki başarılarının devam etmesi için sporcu öğrencilere destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, başarı diledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: NEVÜ Masa Tenisi Takımı Şampiyonluk Kupasını Rektör Aktekin'e Takdim Etti - Son Dakika
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