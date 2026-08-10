New Forest'ta Yangın: 100 Hektar Alan Etkilendi - Son Dakika
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New Forest'ta Yangın: 100 Hektar Alan Etkilendi

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İngiltere'de minibüste çıkan yangın, koruma altındaki fundalık alana sıçrayarak 100 hektar etkileddi.

İngiltere'nin New Forest Ulusal Parkı yakınlarında minibüste çıkan yangının koruma altındaki fundalık alana sıçraması sonucu 100 hektardan fazla alanın etkilendiği, bunun yaklaşık 140 futbol sahası büyüklüğüne denk geldiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Hampshire bölgesindeki A31 kara yolu yakınlarında dün akşam bir minibüste çıkan yangın kısa sürede çevredeki fundalık alana yayıldı.

Yangın nedeniyle A31 kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, ana yol üzerinde 20'den fazla araç sürücüler tarafından terk edildi.

Hampshire ve Isle of Wight İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamaya göre yangına 120'den fazla itfaiyeci müdahale etti, 10 itfaiye aracı ve 13 arazi aracı bölgeye yönlendirildi.

İtfaiye yetkilileri, bölgedeki yol kapatmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan alandan uzak durmalarını istedi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri, şu aşamada bölgede mülklerin tahliye edilmesinin beklenmediğini bildirdi.

İngiltere'de devlete ait ormanları ve bazı doğal alanları yöneten kamu kuruluşu Forestry England'a göre yangın, 100 hektardan fazla fundalık alanı etkiledi. Yangından etkilenen alanın büyüklüğü yaklaşık 140 futbol sahasına denk geliyor.

"Yağmur ormanlarından daha nadir bir habitat alanı"

Uzmanların yaptığı değerlendirmede, yangının sıçradığı fundalık alanın, çok sayıda yabani hayvana ve hassas sulak alana ev sahipliği yapan ekolojik açıdan önemli bir habitat olduğu belirtildi.

Koruma altındaki bu fundalık alanların küresel ölçekte "yağmur ormanlarından daha nadir" olduğu ve "birçok nadir türe ev sahipliği yaptığı" ifade edildi.

New Forest bölgesindeki fundalıkların sürüngenler ve yerde yuva yapan hassas kuş türleri dahil zengin biyolojik çeşitliliği desteklediği, bölgedeki eski ormanlık alanlarda ise yüzyıllık meşe, kayın ve çobanpüskülü ağaçlarının bulunduğu kaydedildi.

Yangının, ciddi hasar görmesi halinde toparlanması onlarca yıl sürebilecek habitatlar üzerindeki uzun vadeli etkisine ilişkin endişeleri artırdığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New Forest'ta Yangın: 100 Hektar Alan Etkilendi - Son Dakika

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