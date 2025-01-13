New Glenn Roket Fırlatılışı İptal Edildi

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(ANKARA) - Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi Blue Origin tarafından üretilen New Glenn roketinin bugün Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması teknik sorun nedeniyle önce ertelendi, daha sonra tümüyle iptal edildi.

ABD saati ile pazartesi sabahının erken saatlerinde uzaya fırlatılması planlanan New Glenn roketinin fırlatılma saati birkaç saat ertelenmesinin ardından tamamen iptal edildi. Bezos'un Blue Origin şirketinin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, iptalin nedeninin bir alt sistemde oluşan sorundan kaynaklandığı belirtilirken detaylara yer verilmezken roketin bir sonraki fırlatılma denemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü fırlatma denemesini, fırlatma için belirlenen zaman dilimini aşacak bir araç alt sistemi sorununun çözülmesi için durduruyoruz. Bir sonraki fırlatma denememiz için fırsatları gözden geçiriyoruz."

Adını ABD'li roket bilimci John Glenn'den alan yüksekliği yaklaşık 32 katlı bir bina kadar olan New Glenn'in de, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin roketlerindan Falcon 9 ve Starship gibi yeniden kullanılabilir bölümleri bulunuyor. SpaceX'in geliştirdiği dünyaya kontrollü iniş yapabilen roket parçaları, uzaya malzeme göndermenin maliyetini büyük ölçüde düşürüyor.

New Glenn, uzaya büyük ve ağır yüklerin fırlatılması pazarını açıkça domine eden SpaceX'e ait Falcon 9'dan daha büyük ancak Starship'den daha küçük.

Bezos'un milyonlarca insanın uzayda yaşamasını sağlayacak, yapay bir yerçekimi sağlamayı hedefleyen projeleri bulunuyor

Blue Origin, aynı zamanda Orbital Reef adı verilen özel uzay istasyonunun inşası, NASA için Blue Moon adı verilen bir Ay'a iniş aracı ve Blue Ring adı verilen uyduları Dünya yörüngesinde hareket ettirebilecek bir uzay çekici üzerinde de çalışıyor.

Bezos'un diğer şirketi Amazon'un Kuiper Projesi de SpaceX'in Starlink ağıyla rekabet edecek bir internet uydusu takımyıldızı olma yolunda ilerliyor.

Elon Musk'tan sonra dünyanın ikinci en zengin insanı olan Bezos da gelecekte milyonlarca insanın uzayda yaşamasını sağlayacak, yapay bir yer çekimini sağlamak için dev silindirik yaşam alanları ve Dünya'yı kirleten sanayilerin uzaya taşınarak Dünya'nın daha temiz bir hale gelmesini sağlamak gibi hedeflerinden zaman zaman bahsediyor.