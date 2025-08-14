New Mexico'da Olağanüstü Hal İlanı

SANTA ABD'nin New Mexico eyaleti yönetimi, şiddet suçları ve uyuşturucu kaçakçılığındaki artış nedeniyle Espanola kenti ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, yaptığı açıklamada, eyaletteki suç oranlarına işaret ederek, Espanola ve çevresinde polis çağrılarının son 2 yılda iki kattan fazla arttığını belirtti.

Artan şiddet olayları nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini bildiren Grisham, "Suç faaliyetlerindeki artış, evsizliği, aile içi istikrarsızlığı ve ölümcül doz aşımı vakalarını artırarak yerel yönetimlere ve polis teşkilatlarına olağanüstü bir yük bindirdi." ifadesini kullandı.

Grisham, yerel yetkililerin eyalette artan şiddet suçları ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı yardım talep etmesi üzerine Ulusal Muhafızlar ve 750 bin dolarlık acil durum fonu da dahil olmak üzere devlet kaynaklarının kullanımına izin verildiğini kaydetti.

Vali Grisham, nisanda suç oranlarındaki belirgin artış nedeniyle eyaletin Albuquerque şehrinde olağanüstü hal ilan etmiş ve Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.