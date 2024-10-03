New Orleans'ta Liman İşçileri Grevde - Son Dakika
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New Orleans'ta Liman İşçileri Grevde

ABD'de 45.000 liman işçisi, otomasyon ve düşük ücretlere karşı grev başlattı.

03.10.2024 17:32
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NEW ORLEANS, 3 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans Limanı'nın girişinde ellerinde pankartlarla duran grevdeki liman işçileri, 2 Ekim 2024.

ABD'nin doğu ve Körfez kıyılarındaki 36 limanda yaklaşık 45.000 liman işçisi, küresel anlamda liman endüstrisinin ötesine geçen yapay zeka güdümlü bir gelecekte iş kaybı endişesi yaşadıkları gerekçesiyle otomasyonun yasaklanması ve daha yüksek ücret talebiyle Salı günü greve çıktı. (Fotoğraf: Lan Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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