New Orleans'ta Liman İşçileri Grevde

NEW ORLEANS, 3 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans Limanı'nın girişinde ellerinde pankartlarla duran grevdeki liman işçileri, 2 Ekim 2024.
ABD'nin doğu ve Körfez kıyılarındaki 36 limanda yaklaşık 45.000 liman işçisi, küresel anlamda liman endüstrisinin ötesine geçen yapay zeka güdümlü bir gelecekte iş kaybı endişesi yaşadıkları gerekçesiyle otomasyonun yasaklanması ve daha yüksek ücret talebiyle Salı günü greve çıktı. (Fotoğraf: Lan Wei/Xinhua)
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