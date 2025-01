New Orleans'ta Yeni Yıl Kutlamalarında Saldırı: 10 Ölü

Güncel

(ANKARA) - ABD'nin New Orleans kentinde, aracını yeni yıl kutlamaları için toplanan kalabalığa sürerek 10 kişinin ölümüne yol açan saldırganın öldüğü ileri sürüldü. 2 polisin yaralandığı saldırının soruşturmasını devralan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olay yerinde el yapımı patlayıcılar bulduklarını belirtti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'a saldırıya ilişkin bilgi verildiğini bildirdi.

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'ndeki yeni yıl kutlamaları sırasında bir sürücünün kamyoneti kalabalığa sürmesine ilişkin New Orleans Polis Departmanı Başkanı Anne Kirkpatrick açıklamalarda bulundu. Kirkpatrick, Bourbon Caddesi'nde bir kamyoneti "çok hızlı" kullanan bir adamın 10 kişiyi öldürdüğünü ve New Orleans polis memurlarına ateş ettiğini ve 2 polise çarptığını söyledi. Kirkpatrick, saldırının soruşturmasını FBI'ın üstlendiğini belirtti.

FBI, olay yerinde el yapımı patlayıcı cihazlar buldu

FBI'ın olay yerinde olası patlayıcıları araştırdığı bildirilirken, FBI'ın New Orleans ofisinden sorumlu Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, "El yapımı patlayıcı cihazlar bulundu ve bunun geçerli bir cihaz olup olmadığını doğrulamak için çalışıyoruz. Vatandaşlar, bölgeden uzak durmalı" dedi. Duncan, kaç tane şüpheli cihazı inceledikleri hakkında daha fazla ayrıntı isteyen gazetecilere yanıt vermedi.

Şüphelinin öldüğü iddiası

Bir emniyet yetkilisi ise ABD'nin CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, New Orleans saldırısının şüphelisinin öldüğünü belirtti. Şüphelinin, saldırıyı "kasıtlı" olarak yaptığı bildirilirken, FBI ve New Orleans güvenlik güçleri, olayın nedenini belirlemek için araçta arama yapmaya devam ediyor.

Beyaz Saray: "Başkan Biden saldırıya ilişkin bilgilendirildi"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise görevi 20 Ocak'ta son bulacak ABD Başkanı Joe Biden'a, New Orleans'taki saldırıya ilişkin bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, New Orleans'ta bir sürücünün bir gecede düzinelerce kişiyi öldürüp yaraladığı yönündeki korkunç haberler konusunda bilgilendirildi ve Beyaz Saray, destek sunmak için New Orleans Belediye Başkanı Cantrell ile temasa geçti. FBI, soruşturmada yerel kolluk kuvvetlerini desteklemek için halihazırda sahada ve Başkan'a gün boyunca brifing verilmeye devam edilecek" denildi.