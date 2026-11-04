New York 13. Bölgede Kongre ara seçimini Filistin destekçisi Chevalier kazandı - Son Dakika
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New York 13. Bölgede Kongre ara seçimini Filistin destekçisi Chevalier kazandı

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Filistin destekçisi Darializa Avila Chevalier, New York'un 13. Seçim Bölgesi'nde Cumhuriyetçi rakibi Jomo Williams'ı geride bırakarak Temsilciler Meclisine seçildi. İsrail yanlısı grupların muhalefetine rağmen oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak seçimi kazandı.

ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde, üniversite yıllarından itibaren Filistin'e destek gösterilerine katılan ve daha sonra İslam'ı seçen Darializa Avila Chevalier, New York'tan Temsilciler Meclisine seçildi.

Dominik Cumhuriyeti'nden göç eden bir ailenin ABD doğumlu 32 yaşındaki kızı Chevalier, New York'un 13. Seçim Bölgesi'nde Cumhuriyetçi rakibi Jomo Williams'ı geride bıraktı.

Chevalier, İsrail yanlısı siyasi grupların seçim kampanyası sürecindeki muhalefetine rağmen oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak seçimleri kazandı.

Haziranda yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde de Chevalier, mevcut Kongre üyesi Adriano Espaillat'ı mağlup etmişti.

Chevalier, Columbia Üniversitesinde eğitim gördüğü dönemde Filistin'e destek veren öğrenci hareketlerine katılmış ve 2024'teki Gazze soykırımına yönelik protestoların organizasyonunda yer almıştı.

Columbia Üniversitesinde Orta Doğu çalışmaları eğitimi alan Chevalier, üniversite yıllarında katıldığı Filistin ile dayanışma eylemleri, Müslüman arkadaşları ve aktivizm çevresindeki dayanışma ilişkilerinden etkilenerek İslam'ı kabul etmişti.

Chevalier, Netanyahu'yu protesto etmişti

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti.

BM Genel Merkezinden 4-5 blok uzakta yolu trafiğe kapatan göstericiler, bölgeye sevk edilen kalabalık bir polis gücü tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD medyasında, NY-13 Kongre adayı Darializa Avila Chevalier'ın da polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görülmüştü.

Kaynak: AA
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