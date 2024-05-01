New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösterilerin polis baskınıyla son bulduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösterilerin polis baskınıyla son bulduğunu açıkladı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösterilerin polis baskınıyla son bulduğunu açıkladı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösterilerin dün gece düzenlenen polis baskınıyla sona erdiğini belirtti. Adams, gazetecilere yaptığı açıklamada, Columbia Üniversitesi yönetiminin isteği üzerine müdahale ettiklerini ve yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Adams, gösterilerin şehir huzurunu ve güvenliğini bozduğunu ve gençleri radikalleştirmeye yönelik bir hareket olduğunu ifade etti. ABD genelinde hala 50'den fazla üniversitede Filistin'e destek eylemleri devam ediyor ve polis tarafından birçok öğrenci gözaltına alındı.

01.05.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesinde bir süredir devam eden Filistin destekçisi gösterilerin dün gece düzenlenen "başarılı" polis baskınıyla son bulduğunu belirtti.

Adams, New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileriyle, Columbia Üniversitesinde bir süredir devam eden Filistin destekçisi protestolarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Columbia Üniversitesi yönetiminin isteği üzerine müdahaleyi başlattıklarını söyleyen Adams, "Barışçıl protestoları, terörizm ve İsrail karşıtı tutumların yaygınlaştığı bir yere dönüştürenlerin uzaklaştırılması için Columbia ve City College'da yaklaşık 300 kişinin gözaltına alınmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Adams, NYPD'nin, öğrenciler tarafından tutulan Hamilton binasını boşaltırken "çok disiplinli" çalıştığını, çadırların bulunduğu bölüm dahil kampüsteki protesto alanlarının hepsinin temizlendiğini kaydetti.

"Şehrin huzurunun ve güvenliğinin bozulmasına izin veremeyiz." diyen Adams, kampüsteki öğrencilerin, üniversite ile bağı olmayan gruplar tarafından desteklendiğini söyledi.

Belediye Başkanı, New York'un birçok yerine yayılan gösterilerin, "Siyahi Hayatlar Önemlidir" yürüyüşüne benzer göstergeler taşıdığını, şehir dışından huzursuzluk yaratmak amacıyla gelenlerin olduğunu belirtti.

"Gençleri radikalleştirmeye yönelik bir hareket var." diyen Adams, "Bu, gençlerin profesyonel olanlardan etkilendiği ve çocuklarımızı radikalleştirdiği küresel bir sorundur ve ben New York Belediye Başkanı olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Filistin, New York, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösterilerin polis baskınıyla son bulduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 19:52:04. #1.12#
SON DAKİKA: New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösterilerin polis baskınıyla son bulduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement