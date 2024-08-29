New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

New York borsası, Nvidia'nın yayımlayacağı bilançoyu beklerken negatif bir seyir izledi. Teknoloji hisselerindeki düşüşler dikkat çekti.

29.08.2024 00:46
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NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalarak 41.091,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 azalarak 5.592,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kayıpla 17.556,03 puana indi.

Yatırımcılar Nvidia'nın yayımlayacağı bilançoyu beklerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, Nvidia'nın üç aylık finansal sonuçlarının, sadece şirketin hisselerini değil, teknoloji hisseleri ile piyasanın genelini de hareketlendirebileceğini kaydetti.

Nvidia'nın hisseleri günü yüzde 2'den fazla kayıpla tamamlarken, bazı büyük teknoloji ve yarı iletken şirketlerin hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Meta'nın hisseleri yüzde 0,5, Apple'ın hisseleri yüzde 0,7, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,8, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,1, Amazon'un hisseleri yüzde 1,3 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 1,7 geriledi.

Çip şirketlerinden Broadcom'un hisseleri yüzde 2, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 2,8, Qualcomm'un hisseleri 1,2 ve Intel'in yüzde 2,3 düştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,44 ile Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Mortgage başvuruları ise yüzde 0,5 yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta politika ayarlamasının zamanının geldiğini söylediğine işaret ederek, Fed'in eylüldeki toplantısında faiz oranlarını düşürmesine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin de yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğine değinen analistler, cuma günkü kişisel tüketim harcamaları raporunun, Fed'in faiz indirimlerinin hızı ve büyüklüğü hakkında daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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