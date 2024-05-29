New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,55 azalışla 38.852,86 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.306,04 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 17.019,88 puana ulaştı. ABD'de Anma Günü nedeniyle dün kapalı olan pay piyasalarında, analistler bu hafta açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının para politikasının seyrine dair ipuçları vereceğini belirtti. Ayrıca ABD Hazinesi'nin tahvil geri alımına başlayacağı da duyuruldu. Tüketici güven endeksi ise beklentileri aşarak mayısta artış gösterdi.

29.05.2024 00:53
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalışla 38.852,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.306,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 17.019,88 puana çıktı.

ABD'de Anma Günü nedeniyle dün kapalı olan pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına dair belirsizlik sürerken analistler, ülkede bu hafta açıklanacak veriler ile Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalarda para politikasının seyrine dair daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Analistler, özellikle Fed'in yarın açıklayacağı Bej Kitap raporu ile perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Ayrıca analistler, ABD Hazinesinin 2002'den bu yana ilk tahvil geri alımına da yarın başlayacağını anımsattı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise Conference Board Tüketici Güven Endeksi, 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bugün verdiği röportajda, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda belirgin bir ilerleme beklenmesi gerektiğini aktardı. Kashkari, fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyeceğini ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil ihalelerinin ardından yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 4,54'e yükseldi.

Kurumsal tarafta da mobil ağ operatörü US Cellular'ın hisseleri de T-Mobile'ın şirketin kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurması sonrası yüzde 18'e yakın değer kazandı.

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI'nin yatırımcılardan 6 milyar dolar toplamasının ve Musk'ın yeni "süper bilgisayarı" için Nvidia çiplerini kullanmayı planladığına dair haberlerin ardından yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika

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