New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

Fed Başkanı Powell'ın sunumu sonrası borsa karışık bir seyir izledi, Dow Jones yükseldi, Nasdaq düştü.

12.02.2025 01:46
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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu sonrasında günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artarak 44.593,65 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.068,50 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalışla 19.643,86 puana düştü.

Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda temkinli olduklarını vurgularken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

Ekonomi geliştikçe, politika duruşunu maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini destekleyecek şekilde ayarlayacaklarını kaydeden Powell, para politikasının, karşı karşıya olunan riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu anlattı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack de enflasyon yüksek seyretmeye devam ederken faiz oranlarının "bir süre daha" düşürülmesini olası görmediğini söyledi.

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin çok fazla olduğunu belirten Hammack, yüzde 2 enflasyonun henüz görünürde olmadığını ifade etti.

Hammack, hükümet politikalarının etkilerine yönelik de belirsizlikler olduğunu aktardı.

New York Fed Başkanı John Williams ise reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 2 civarında olmasını beklediğini dile getirdi.

Para politikasının Fed'in hedeflerine ulaşmak için iyi konumlanmış durumda olduğunu ifade eden Williams, ancak ekonomik görünümün, potansiyel mali, ticari, göç ve düzenleyici politikalar konusunda oldukça belirsiz olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalaması sonrasında, bazı Amerikan çelik şirketlerinin hisselerindeki yükseliş devam etti.

Steel Dynamics'in hisseleri yüzde 1,5 ve Nucor'un hisseleri yüzde 0,4 değer kazanırken, alüminyum üreticisi Century Aluminum'un hisseleri yüzde 5,6 ve Alcoa'nın hisseleri yüzde 0,7 arttı.

Cleveland-Cliffs'in hisseleri ise dün yükselmesine karşın bugün yüzde 4,6 değer kaybetti.

Analistler son tarife hamlelerinin ardından yatırımcıların küresel ticaret gerginliğinde olası bir tırmanıştan endişe duyduğuna işaret ederek, enflasyonist risklere karşı temkinli hareket ettiğini belirtti.

Bugün bilançosunu yayımlayan Coca-Cola'nın hisseleri de şirketin beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasının ardından yüzde 5'e yakın yükseldi.

Apple'ın hisseleri, şirketin Çin'deki iPhone kullanıcıları için yapay zeka özellikleri geliştirmek üzere Alibaba ile işbirliğine gittiğine dair haber sonrasında yüzde 2'den fazla değer kazandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Trump'ın yapay zekanın yerli çiplerle geliştirilmesini sağlayacağını söylemesinin ardından ABD'li çip şirketi Intel'in hisseleri de yüzde 6 artış gösterdi.

Analistler, yarın yayımlanacak tüketici enflasyonu verilerinin de piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

Öte yandan, ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley, katıldığı bir konferansta, ithal çelik ve alüminyuma getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisinin yanı sıra Meksika ve Kanada'ya uygulanacak tarifelerin, sektöre "çok fazla maliyet ve kaos" yüklediğini söyledi.

General Motors CEO'su Mary Barra ise şirketin Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata uygulanacağını açıkladığı gümrük vergilerinin yüzde 50'ye kadarını hafifletebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika

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