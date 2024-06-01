New York Polisi Filistin Protestocularına Sert Müdahalede Bulundu - Son Dakika
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New York Polisi Filistin Protestocularına Sert Müdahalede Bulundu

New York Polisi Filistin Protestocularına Sert Müdahalede Bulundu

New York'un Brooklyn kentindeki bir müzede Filistin lehine protesto düzenleyen göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesine tepki olarak yapılan protestolarda, polis ile göstericiler arasında şiddetli tartışmalar yaşandı. Bir kadın göstericiyi yere fırlattıktan sonra yumrukladığı görülen polis memurları, onlarca Filistin destekçisini gözaltına aldı. Müzede çıkan arbedede bir erkek göstericinin yüzü kanlar içinde kaldı.

01.06.2024 09:49
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NEW New York'un Brooklyn kentindeki müzede Filistin lehine protesto düzenleyenler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

New York polisinin (NYPD), İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesine tepki için yapılan protestolardaki göstericilere karşı tutumu giderek sertleşiyor.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, özellikle de Refah'a yapılan son hava saldırısını protesto etmek için Brooklyn Müzesi'nin bazı bölümlerini işgal etti.

Protestocular müzenin çatısına "Özgür Filistin" ve "Soykırım yapmaktan vazgeç" yazan dev bir pankart astı.

NYPD'ye bağlı çevik kuvvet olay yerine ulaşırken, polisle göstericiler arasında şiddetli tartışmalar yaşandı.

Yaşanan arbede sonucu onlarca Filistin destekçisi gözaltına alınırken, polis memurlarının bir kadın göstericiyi yere fırlattıktan sonra yumrukladığı anlar objektiflere yansıdı.

Elleri arkadan kelepçelenen bir erkek göstericinin de yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Polisi Filistin Protestocularına Sert Müdahalede Bulundu - Son Dakika

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