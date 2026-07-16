New York'ta 15 Temmuz Demokrasi Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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New York'ta 15 Temmuz Demokrasi Günü Etkinlikleri

16.07.2026 04:49
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New York'ta Türkevi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkonsolos Yazal ve BM Temsilcisi Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimini anarak Türk halkının uyanık olması gerektiğini vurguladı; programda fotoğraf sergisi ve farkındalık çalışmaları da yapıldı.

NEW ABD'nin New York eyaletinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar yapıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından Türkevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız başta olmak üzere, New York ve çevresinde faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve ABD vatandaşları ile davetliler katıldı.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Başkonsolos Yazal, burada yaptığı konuşmada, "Halen etrafımızda ülkemizin birliğine, gücüne ve aldığı mesafeye göz diken, kıskanan, bunu engellemeye çalışan güçler, ülkeler, örgütler mevcut." dedi.

Bu nedenle 15 Temmuz benzeri ihanet girişimlerine karşı Türk halkının "uyanık olması" gereğini vurgulayan Yazal, darbe girişimi sırasında can veren şehitleri anarken, "sokaklara dökülen binleri, milyonları da unutmamak gerektiğini" kaydetti.

BM Daimi Temsilcisi Yıldız da "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın liderliği orada hakikaten belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bununla birlikte darbe girişimine karşı Türk halkının da "devletine sahip çıktığını" belirterek, Türk ordusunun içindeki hainlerden arındıktan sonra daha güçlenerek son 10 yılda birçok başarıya imza attığını söyledi.

Türkevi'ndeki programın ilerleyen dakikalarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın, 15 Temmuz için özel hazırlanan videolu mesajı yayımlandı.

Program sonrası Türkevi'nde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.

TASC ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla New York sokaklarında dolaştırdığı dijital kamyonlarla farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, 15 Temmuz, New York, Türkevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta 15 Temmuz Demokrasi Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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