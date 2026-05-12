New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle Türk Amerikan Derneği Federasyonu koordinasyonunda, 15-16 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü etkinlikleri düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1981'de ABD'de, Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilecek.

Türk-Amerikan toplumunun birlik ve dayanışmasını güçlendirmesinin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan Türk Günü Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler, 15 Mayıs'ta Wall Street Bowling Green Park'ta düzenlenecek bayrak çekme töreniyle başlayacak.

Yürüyüş kapsamında 16 Mayıs Cumartesi günü Milli Savunma Bakanlığına bağlı mehter takımınca Türk marşlarının icra edilmesi, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tarafından ise Türk kültürünün zenginliğini ve dinamizmini yansıtan bir gösteri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Etkinliklerle Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyimin sunulması hedefleniyor.

Festival programı çerçevesinde ayrıca Madison Square Park'ta Türk müziğinin önde gelen isimlerinden birinin sahne alacağı konserin düzenlenmesi de bekleniyor.