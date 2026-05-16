New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü Öncesi Bayrak Çekme Töreni

16.05.2026 12:45
ABD'nin New York kentinde İletişim Başkanlığı himayesinde, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) koordinasyonunda yarın yapılacak 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü öncesi bayrak çekme töreni düzenlendi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Wall Street Bowling Green Park'ta düzenlenen bayrak çekme törenine, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal başta olmak üzere diplomatik misyonların temsilcileri, Türk okullarının, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve kısa konuşmaların ardından ünlü finans merkezinde Türk bayrağı coşkuyla göndere çekildi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı mehter takımı bayrak çekiminin ardından katılımcılara performans sergiledi.

ABD'de 1981'de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yıl 43'üncüsü yarın New York'ta düzenlenecek. Türk Günü Yürüyüşü kapsamında mehter takımı, yürüyüş rotasında Türk marşlarını icra edecek. Program çerçevesinde ayrıca Madison Square Park'ta, Türk müziğinin sevilen isimleri sahneye çıkacak. Etkinliklerle Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyimin sunulması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Diplomasi, Kültür, Güncel, Son Dakika

