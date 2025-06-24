New York'ta Demokrat Adaylar Seçimlere Gidiyor

NEW ABD'nin New York kentinde seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gidiyor.

New York belediye başkan adaylığı için Demokrat Partiden 11 kişi yarışıyor.

Aday adayları arasında, eski New York Valisi Andrew Cuomo, uzun bir süre yarışın favorisi olarak görülürken, son haftalarda yayınlanan anketlerde 33 yaşındaki New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani'nin, Cuomo'yu geride bıraktığı görülüyor.

Mamdani ile Cuomo'nun ardından ise anketlerde üçüncü sırada New York Şehir Denetçisi Brad Lander geliyor.

Hint asıllı ve Uganda doğumlu Müslüman aday adayı Mamdani'nin bugün yapılan ön seçimlerde sandıktan başarıyla çıkması durumunda, kasımda yapılacak New York Şehri Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mamdani, Demokrat Partinin Gazze'ye destek veren yenilikçi kanadını temsil ederken, 2021'de cinsel taciz ve yolsuzluk skandalları nedeniyle valilik görevinden istifa etmek zorunda kalan Cuomo'nun ise partinin geleneksel kanadını temsil ettiği ve İsrail yanlısı lobiler tarafından desteklendiği belirtiliyor.

Seçim kampanyası için şu ana kadar yaklaşık 35 milyon dolar harcadığı belirtilen Cuomo'nun Demokrat Parti aday adayı olarak bugün yapılan ön seçimleri kaybetmesi durumunda 4 Kasım'da yapılacak seçimlere bağımsız aday olarak girebileceği konuşuluyor.

Mevcut Belediye Başkanı Eric Adams'ın da hakkındaki suçlamalardan sonra Trump yönetimiyle yakınlaşarak mahkemedeki davasının düşürülmesi ile gelen eleştiriler üzerine Demokrat Partiden ayrılıp yarışa bağımsız aday olarak girme kararı alması nedeniyle bugünkü oy pusulasında ismi yer almıyor.

Cumhuriyetçi Partiden tek aday yarışıyor

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmiyor. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Partiden aday olan, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım'da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta her bir Cumhuriyetçi seçmene karşı 7 Demokrat seçmenin bulunduğu, dolayısıyla Cumhuriyetçi aday Sliwa'nın bugünkü seçimden sonra belli olacak Demokrat rakibine karşı şansının çok düşük olduğu tahmin ediliyor.

Seçmenlerin beş adaya kadar tercih sırasına göre sıralama yapmalarına olanak tanıyan "sıralı tercih oylaması" yönteminin kullanıldığı bugünkü ön seçimlerde, eğer birinci aday yüzde 50 barajını geçemezse ikinci tercihler sayıma dahil olacak.

Lander ile ikinci tercih konusunda işbirliği yapan Müslüman aday adayı Mamdani'nin bu "sıralı tercih oylaması" sisteminden Cuomo'ya karşı karlı çıkabileceği kaydediliyor.

14 Haziran'da erken oylamanın başladığı New York Belediye Başkanlığı ön seçimlerinde sandıklar, bugün yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Erken oylama sırasında posta yoluyla gönderilen oyların 1 Temmuz'a kadar beklenecek olması nedeniyle kesin sonuçların açıklanmasının temmuzun ilk haftasını bulabileceği belirtiliyor.