New York\'ta Filistin Yanlısı Gruplar İsrail\'in Şifa Hastanesi Saldırısını Protesto Etti

NEW ABD'nin New York kentinde Filistin yanlısı gruplar, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik son saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Aralarında sağlık çalışanlarının ve barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu gruplar, "Şifa Hastanesi için acil eylem" çağrısı altında Manhattan'daki Zuccotti Park'ta bir araya geldi.
Ellerinde İsrail'i kınayan pankartlarla alanda toplanan göstericiler, burada "Özgür Filistin", "Gazze yeniden ayağa kalkacak", "İsrail işgaline son" şeklinde sloganlar attı.
AA muhabirine konuşan ve ismini sadece Jasmine olarak veren sağlık çalışanı, bir insan olarak Gazze'de on binlerce insanın öldürüldüğünü görmenin, hastanelere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların korkunç bir durum olduğunu söyledi.
Jasmine, "Eğer bu bizim hastanemizin başına gelseydi ve ben de hastalarımın yanında kalan doktorlardan biri olsaydım ve işimi yaptığım için tutuklansaydım ya da öldürülseydim bu kabul edilemezdi." diye konuştu.
İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırılarına işaret eden Jasmine, "Her sağlık çalışanı korkmalı, çok endişelenmeli. Eğer standart buysa hepimiz çok ama çok endişelenmeliyiz." ifadelerini kullandı.
İsmini Sarah olarak veren başka bir gösterici de İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısı hakkında, "Ülkemin bu korkunç suçlara ve masum insanların öldürülmesine katkıda bulunmasından tiksiniyorum." dedi.
Bir Amerikalı olarak 5 aydan fazladır Gazze'de olanları "kabul edilemez" olarak niteleyen diğer gösterici Marc da "Filistin halkını desteklemek, İsrail ve ABD soykırımlarının sona ermesi ve ateşkes çağrısı yapmak için buradayım." şeklinde konuştu.
Polisin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride daha sonra gruplar Dünya Ticaret Merkezi alanı ve oradan New York Belediye binası önüne doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüş sırasında polis, yolu kapayan ve trafiği engelleyen bazı göstericileri gözaltına aldı.
İsrail ordu güçleri, 18 Mart sabahı Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.
Gazze'deki hükümet dün, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde 50 Filistinliyi öldürdüğünü, 200'ünü de alıkoyduğunu duyurmuştu.
Dün Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.
Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.
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