New York'ta metroda kadın ateşe verildi - Son Dakika
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New York'ta metroda kadın ateşe verildi

New York metrosunda bir kadını ateşe vererek öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

23.12.2024 04:16
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NEW ABD'nin New York kentindeki metroda, bir kadını ateşe vererek ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi tutuklandı.

New York metrosunda dün sabah saatlerinde ateşe verilen kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.

Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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