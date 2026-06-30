New York'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu - Son Dakika
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New York'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu

New York\'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu
30.06.2026 09:46
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Türk gıda ve içecek sektörü, New York'ta düzenlenen resepsiyonla uluslararası alanda tanıtıldı.

Türkiye'nin gıda ve içecek sektörünün uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla New York'taki Türkevi'nde "Türk Lezzetleri" resepsiyonu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen resepsiyona, gıda sektöründen başta olmak üzere birçok misafir katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen gıda ve içecek ihracatçıları uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelirken, "Türk Lezzetleri" programının elçileri de konuklarla buluştu.

Türk mutfağının zengin gastronomi mirasının ve Türkiye'nin gıda ihracatındaki potansiyelinin tanıtıldığı resepsiyonda, sektör temsilcileri arasında yeni işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve Türk gıda ürünlerinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılması hedeflendi.

Etkinlikte katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, etkinliğin amacının Türkiye'yi, Türk kültürünü ve zengin gıda ürünlerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Yazal, ABD'li ve Türk birçok şefin katıldığı etkinliğin "Türk gıda ürünleriyle dünyanın her tür mutfağındaki yemeklerin pişirilebileceği mesajını vermeyi" hedeflediğini belirterek, "Bence gayet de başarılı oldu. Herkesin yüzü gülüyor. Yemekler tükendi." dedi.

Kaynak: AA

Gastronomi, New York, Etkinlik, Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu - Son Dakika

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