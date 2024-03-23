New York\'taki Türkevi\'nde İstiklal Marşı Okuma Yarışması

NEW New York'taki Türkevi'nde çocuklar için "İstiklal Marşımızı Güzel Okuma" yarışması yapıldı.
Yarışma, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Eğitim Ataşeliği ile Sosyal Hizmetler ve Din Ataşeliği tarafından ortaklaşa düzenlendi.
Yarışmaya, çocuk (7-11 yaş) ile genç (12-16 yaş) olmak üzere iki kategoride katılım sağlandı.
Türk okullarında öğrenim gören öğrencilerin Türkçeyi etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek, dili güzel ve düzgün kullanma yeteneklerini geliştirmelerini hedefleyen yarışmada, aynı zamanda milli değerlerin öğrenilmesi ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un tanınması amaçlandı.
Yarışmacılar, "şiire hakimiyet, beden dili, vurgu ve tonlama, Türkçeyi kullanma" üzerinden puanlandırıldı.
Çocuk kategorisinin birincisi Tuğçe Seçen olurken, genç kategorisinde birinciliği Mehmet Kaplan aldı.
Burada bir konuşma yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, "İstiklal Marşı, İstiklal harbimizin en can alıcı noktasında bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşı'nı o dönemde bağımsızlık için savaş veren ordumuza atfetmiştir." diyerek, İstiklal Marşı'nın en temel milli değer olduğunu söyledi.
New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, Mehmet Akif Ersoy'un sadece şair olmadığına, Kurtuluş Savaşı'na büyük destek verdiğine dikkati çekerek, "İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşımızın, bağımsızlığımızın bir sembolüdür." diye konuştu.
New York Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos ise İstiklal Marşı'nın 724 eser arasından nasıl seçildiğini anlattı.
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