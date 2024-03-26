New York Times, Hamas Üyelerinin İsrailli Kadınlara Cinsel Saldırı İddiasını Düzeltti - Son Dakika
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New York Times, Hamas Üyelerinin İsrailli Kadınlara Cinsel Saldırı İddiasını Düzeltti

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times (NYT), Hamas üyelerinin 7 Ekim 2023'te İsrailli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğuna dair haberinde, yaklaşık üç ay sonra düzeltme yaptı. Gazete, yeni makalesinde İsrailli bir askeri sağlık görevlisinin açıklamasını çürüten bir video ortaya çıktığını belirtti. Makalede ayrıca, Kibbutz sakinlerinin öldürülen iki kız kardeşin cinsel şiddet mağduru olmadığı sonucuna vardığı ifade edildi.

26.03.2024 20:35  Güncelleme: 20:36
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NEW ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times (NYT), Hamas üyelerinin 7 Ekim 2023'te İsrailli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğuna dair haberinde, yaklaşık üç ay sonra düzeltme yaptı.

NYT'nin Nova Müzik Festivali'nin yapıldığı yerde 7 Ekim'de düzenlenen baskınla ilgili yeni makalesinde, "İsrailli bir askeri sağlık görevlisinin, 7 Ekim'de Hamas liderliğindeki terör saldırısında öldürülen iki gencin cinsel saldırıya uğradığını belirten açıklamasını çürüten yeni bir video ortaya çıktı." ifadesi kullanıldı.

Makalenin devamında, "Kibbutz sakinleri, 7 Ekim'de öldürülen iki kız kardeşin cinsel şiddet mağduru olmadığı sonucuna vardı." ifadesi yer aldı.

New York Times'ın yeni makalesinde, İsrailli iki kadına tecavüz edildiği iddiasına yer verdiği "Sessiz Çığlıklar" adlı makaleyi 28 Aralık'ta yayımlamasından yaklaşık üç ay sonra kendi kaynaklarını çürüten yeni detaylar yer aldı.

Gazetede, "Kibbutz'daki bir evde cinsel şiddet belirtilerine sahip, kısmen giyinik iki genç kızın cesedini gördüğünü söyleyen" İsrailli sağlık görevlisinin iddiasına karşın bölge sakini Nili Var Sinai'nin, "Bu haber yanlış." sözleri yer aldı.

NYT, "7 Ekim'de Be'eri'de bulunan İsrailli bir askerin çektiği ve şubat ayında topluluğun önde gelen üyeleri tarafından ve bu ay NYT tarafından izlenen görüntülerde, üç kadın kurbanın cesetlerinin tamamen giyinik olduğu ve herhangi bir cinsel saldırı belirtisine rastlanmadığı görüldü." diye yazdı.

Cinsel saldırı iddiası yalanlanmıştı

Kar amacı gütmeyen "The Intercept" isimli basın kuruluşu, 4 Mart'ta internet sayfasında yayınladığı bir makalede, müzik festivaline yakın bölgede gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırının olmadığını ispatlayan delillere yer vermişti.

Bünyesinde farklı etnik köken ve kültüre sahip birçok bağımsız gazetecinin yer aldığı haber kuruluşu, NYT'nin 2023 Aralık ayında yer verdiği 3 cinsel saldırı iddiasında, "siyah elbiseli kadın" olarak tanımlanan ilk kadının Gal Abdush olduğunu, aile üyelerinden bazılarının Times'ın iddialarına itiraz ettiğini yazmıştı.

Haberde, Kibbutz'ta yaşandığı iddia edilen olaydaki iki kadının ise bölge sakinleri tarafından oluşturulan bir internet sayfasında Y. ve N. Sharabi adlı kız kardeşler olarak zikredildiği bilgisi paylaşılmıştı.

The Intercept, röportaj yaptığı Michal Paikin isimli bölge sakininin, kız kardeşler için "Onlar sadece vuruldular, cinsel istismara maruz kalmadılar." şeklindeki sözlerine yer vermişti.

Kuruluşun haberinde ayrıca kadınların iddia edildiği gibi ayrı bir odada değil, evin salonunda anneleriyle bir arada bulunduğu kaydedilmişti.

NYT konu için tecrübesi olmayan İsrailli çalışanını görevlendirmişti

NYT'nin aralık ayında yayımladığı ilk haberin üç yazarından biri olan Anat Schwartz'ın, daha önce hiç gazetecilik deneyimi olmamasına rağmen yeğeni Adam Sella ve Jeffrey Gettleman ile haber üzerine çalıştığı tespit edilmişti.

Film yapımcısı kimliğiyle anılan Schwartz, geçen yıl aniden NYT'de serbest gazeteci olarak işe alınmış, öncesinde ise İsrail Hava Kuvvetlerinin istihbarat biriminde görev yaptığı öğrenilmişti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, 12 Mart'ta BM Güvenlik Konseyinde, "Genel olarak, misyon ekibi Be'eri'deki kibbutzda cinsel şiddetin olup olmadığını tespit edemedi." diye konuşmuştu.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırı düzenlediği Nova Festivali alanında "Cinsel şiddete ilişkin bulgular açısından net ve ikna edici bilgilere ulaştık" diyen Patten, "saldırılarda sağ kalan cinsel şiddet mağdurlarından hiçbiriyle görüşmediklerini" bazı iddiaların da "asılsız olduğunu değerlendirdiklerini" ifade etmişti.

Özel Temsilcinin, bire bir cinsel şiddete uğrayan kimseyle görüşemeden ve şahit ifadelerine dayanarak yayımladığı raporun soruşturma niteliği taşımaması ve İsrail kaynaklarından derlenmiş olması tepkiye yol açmıştı.

Kaynak: AA

New York, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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