New York Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

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NEW Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe kalkışmasının 8. yılında, New York'taki Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

New York Başkonsolosluğunca düzenlenen programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Programdan önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkevi'nde açılan fotoğraf sergisi gezildi, ardından şehitler için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile programa geçildi.

Programda konuşan Büyükelçi Yıldız, FETÖ'nün 8 yıl önce demokrasiye karşı kalkıştığı darbe girişimi gecesi yaşadığı duyguları aktardı.

Yıldız, "Şahsen o geceye kadar, Türkiye'de artık darbelerin bittiğini düşünüyorduk ama öyle değilmiş. Ama şimdi inanıyorum ki 15 Temmuz darbelerin sonu oldu. Çünkü ilk defa bu kadar toplumsal bir tepki gördü." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde o gece halkın büyük bir direniş gösterdiğini belirten Yıldız, "Eğer darbe başarılı olsaydı, bugün nerede olurduk bilemiyorum ama darbelerin sonu olması bakımından o gece bir dönüm noktası oldu." dedi.

Yıldız, darbe kalkışmasının önlenmesinden sonra yabancı ülkelerden Türkiye'ye karşı büyük bir hayranlık duyulduğunu bizzat tecrübe ettiğini, Türkiye'de demokrasinin daha da güçlenerek dünyanın gözünde imajının çok daha fazla arttığını vurguladı.

-?"15 Temmuz 2016, yakın tarihimiz açısından bir dönüm noktasını teşkil etmektedir"

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen anma törenlerinin bir yandan milli hafızayı tazelerken, diğer yandan büyük bedeller ödenerek edinilen tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasına vesile olduğunu belirtti.

Özgür, "15 Temmuz 2016, yakın tarihimiz açısından bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. 8 yıl önce bugün, devlet içinde gizlice kümelenen FETÖ üyeleri, halkımızın oyları ile seçilen meşru hükümete kartı darbe girişiminde bulunmuştur." dedi.

Darbe girişimine karşı Türk halkının topyekün sarsılmaz bir direniş ortaya koyduğunu anlatan Özgür, "Vatandaşlarımız FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde, belki de daha önemlisi milli irade anlayışının ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun ilan edilmesinde en büyük paya sahipler." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür, FETÖ yapılanmasının can damarının yurt dışındaki kaynaklardan beslendiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla faaliyetlerine göz yumulması durumunda yeniden palazlanmaya müsait nitelikte olduğunun farkında olmalıyız" diye konuştu.

FETÖ'nün sivil toplum kisvesi altında ABD'de bir çok yapılanmaya girdiğini belirten Özgür, Türk Amerikan toplumuna bu örgütle mücadelede büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Programdan sonra katılımcılara yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video gösterimi sunuldu.