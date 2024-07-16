New York Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

FETÖ'nün darbe kalkışmasının 8. yılında New York'taki Türkevi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Büyükelçi Yıldız, 15 Temmuz'un darbelerin sonu olduğunu belirtti. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Özgür ise 15 Temmuz'un bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

16.07.2024 01:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe kalkışmasının 8. yılında, New York'taki Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

New York Başkonsolosluğunca düzenlenen programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Programdan önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkevi'nde açılan fotoğraf sergisi gezildi, ardından şehitler için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile programa geçildi.

Programda konuşan Büyükelçi Yıldız, FETÖ'nün 8 yıl önce demokrasiye karşı kalkıştığı darbe girişimi gecesi yaşadığı duyguları aktardı.

Yıldız, "Şahsen o geceye kadar, Türkiye'de artık darbelerin bittiğini düşünüyorduk ama öyle değilmiş. Ama şimdi inanıyorum ki 15 Temmuz darbelerin sonu oldu. Çünkü ilk defa bu kadar toplumsal bir tepki gördü." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde o gece halkın büyük bir direniş gösterdiğini belirten Yıldız, "Eğer darbe başarılı olsaydı, bugün nerede olurduk bilemiyorum ama darbelerin sonu olması bakımından o gece bir dönüm noktası oldu." dedi.

Yıldız, darbe kalkışmasının önlenmesinden sonra yabancı ülkelerden Türkiye'ye karşı büyük bir hayranlık duyulduğunu bizzat tecrübe ettiğini, Türkiye'de demokrasinin daha da güçlenerek dünyanın gözünde imajının çok daha fazla arttığını vurguladı.

-?"15 Temmuz 2016, yakın tarihimiz açısından bir dönüm noktasını teşkil etmektedir"

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen anma törenlerinin bir yandan milli hafızayı tazelerken, diğer yandan büyük bedeller ödenerek edinilen tecrübelerin yeni nesillere aktarılmasına vesile olduğunu belirtti.

Özgür, "15 Temmuz 2016, yakın tarihimiz açısından bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. 8 yıl önce bugün, devlet içinde gizlice kümelenen FETÖ üyeleri, halkımızın oyları ile seçilen meşru hükümete kartı darbe girişiminde bulunmuştur." dedi.

Darbe girişimine karşı Türk halkının topyekün sarsılmaz bir direniş ortaya koyduğunu anlatan Özgür, "Vatandaşlarımız FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde, belki de daha önemlisi milli irade anlayışının ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun ilan edilmesinde en büyük paya sahipler." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür, FETÖ yapılanmasının can damarının yurt dışındaki kaynaklardan beslendiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla faaliyetlerine göz yumulması durumunda yeniden palazlanmaya müsait nitelikte olduğunun farkında olmalıyız" diye konuştu.

FETÖ'nün sivil toplum kisvesi altında ABD'de bir çok yapılanmaya girdiğini belirten Özgür, Türk Amerikan toplumuna bu örgütle mücadelede büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Programdan sonra katılımcılara yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video gösterimi sunuldu.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, New York, Türkiye, Türkevi, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den ’’normalleşme’’ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den ''normalleşme'' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
01:05 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 02:44:17. #1.13#
SON DAKİKA: New York Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement