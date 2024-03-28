NEW Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından New York Uluslararası Otomobil Fuarı, yarın açılıyor.
Amerikalı ve uluslararası otomobil üreticileri, yeni modellerini Manhattan'daki Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde görücüye çıkaracak.
Yarın kapılarını ziyaretçilere açacak fuar öncesi onlarca üretici firma araçlarını basın mensuplarına ve uzmanlara tanıttı.
ABD'nin en büyük fuar merkezlerinden biri olan alanda son teknoloji tasarım ve inovasyondan oluşan yüzlerce araç koleksiyonu birbiri ile yarıştı.
New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, özellikle popüler markaların yeni tasarıma sahip ve elektrikli modelleri dikkati çekiyor.
Özellikle sektör uzmanları tarafından dikkat çekilen, Güney Koreli otomobil firması tarafından üretilen Genesis Neolun ve GV60 Magma konsept araçları ile Hyundai firmasının Tucson ve Santa Fe modelleri fuarda ilgi görüyor.
ABD'li üreticilerin yanı sıra BMW, Wolkswagen, Toyota, Honda, KIA, Nissan ve Subaru gibi Avrupa ve Asya üretimi markalar da yeni model araçlarını otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyor.
Fuar alanı içinde klasik arabalar da ilgililerine hitap ederken, Javit's Center dışında kurulan rampalarda arazi araçları da yaptıkları gösterilerle izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatıyor.
7 Nisan'a kadar sürecek fuarda showroomların yanı sıra otomotiv sektöründeki gelişmeler üzerine oturumlar yapılacak.
Hafta içi 10.00-22.00 saatlerinde açık olacak fuara yoğun katılım bekleniyor.
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