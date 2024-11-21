Nextcube Hızlandırma Programı Başladı

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Teknopark İstanbul, Würth Elektronik ile gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde Nextcube Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdi.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, alanında öncü şirketlerle gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında hayata geçirilen hızlandırma programlarıyla birçok girişimciye eğitim, mentörlük, işbirliği ve yatırım fırsatları sunuyor. Würth Elektronik ile birlikte ortaya çıkarılan Nextcube Hızlandırma Programı da bu işbirlikleri arasında yer alıyor.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation öncülüğünde tasarlanan Nextcube Hızlandırma Programı'nda; online eğitim, mentörlük, girişim analizi, performans değerlendirme destekleri ve demo day etkinliği yer alıyor.

Programa başvurular 31 Aralık'a kadar devam edecek. Programda başvurusu onaylanan projeler; program bünyesindeki teknik mentörlük ve altyapı imkanlarından faydalanma, kuluçka merkezi kullanım imkanı, yatırımcılarla buluşma, şirketleşme süreci destekleri gibi pek çok destekten yararlanabilecek.

Programa dahil olan projelere, prototip üretimi için senelik 500 avro ürün desteğinin yanı sıra program sonunda en iyi 3 projeden birer kişiye Münih'te yer alan Würth Elektronik Hightech Innovation Center'ı ziyaret ödülü verilecek.

Program, 2025 eylül ayında düzenlenecek demo day etkinliğinde Würth tarafından belirlenen ödüllerin hak eden girişimcilere verilmesiyle son bulacak.