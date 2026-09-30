Ngqura yetkilisine göre Çin\'in sıfır gümrük vergisi dökme emtia talebini artırdı

GQEBERHA, 30 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Ngqura Limanı'nda iş stratejisi yöneticisi olarak görev yapan Xola Mkontwana, Çin'in Güney Afrika'dan ithal edilen belirli ürünlere yönelik sıfır gümrük vergisi uygulamasının, limandan taşınan krom, manyetit, demir cevheri ve mısır gibi kuru dökme emtialara olan talebi önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Mkontwana, salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu ticaret politikasının uygulanmaya başladığı günden bu yana limanın, Çin pazarına yönelik emtia işlem hacminin "katlanarak arttığını" belirtti.

Gümrük vergisi avantajlarının, bölgesel lojistik merkezi konumundaki limanın dökme yük işlem hacmini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Mkontwana, "Sıfır gümrük vergisi uygulaması, krom, manyetit, demir cevheri ve mısır gibi kuru dökme emtiaların liman sistemi genelindeki işlem hacminin artmasına katkı sağladı" dedi.

Mkontwana, Çin'den gelen siparişlerdeki artışın ise Çin'deki sanayi ve altyapı faaliyetlerinin genişlemesinin yanı sıra Güney Afrikalı madencilik ve tarım işletmeleri açısından elverişli fiyatlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Gqeberha'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ve Güney Afrika'nın en yeni derin su ticari limanı olan Ngqura Limanı, ülkenin Doğu Kap eyaletindeki maden ve tarım ürünleri ile otomotiv üretimini küresel deniz taşımacılığı hatlarına bağlayan önemli bir deniz geçidi işlevi görüyor.

Güney Afrika, Çin'in Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunu korurken, iki ülke arasındaki ticarette maden ürünleri, hammaddeler ve tarım ürünleri öne çıkıyor. Güney Afrikalı üreticiler ihracat pazarlarını genişletmeye çalışırken, Çin'in tercihli gümrük vergisi uygulaması, ekonominin çeşitlendirilmesi, istihdam yaratılması ve Güney Afrika'nın tedarik zincirlerindeki lojistik faaliyetlerin artırılması açısından önemli bir ivme sağlıyor.