Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir mesajında, demokratik ülkelerin en önemli unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu belirtti.

Toplumların her anlamda kalkınabilmesi ve gelişebilmesi için tarafsız, özgür, ilkeli ve meslek etiğine uyan medya kuruluşlarına ihtiyaç duyduğuna işaret eden Özdemir, "Böylesine önemli bir mesleği icra eden gazetecilerin, bulundukları yörelerin gelişmesinde önemli rol oynadıklarına, tarafsız, ilkeli, her türlü şartlarda görevini yerine getiren, özel hayat ve kişisel haklara saygıyı benimseyen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.