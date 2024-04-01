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Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı - Son Dakika
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Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı

Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı.

01.04.2024 01:34
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )

Kaynak: AA

Emrah Özdemir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı - Son Dakika
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