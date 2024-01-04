 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde Belediyesi, hastane ek binası etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde Belediyesi, hastane ek binası etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımı devam eden 400 yataklı ek hizmet binasının etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmaların hızla tamamlanacağını belirtti ve Niğde'nin daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Niğde Belediyesi, hastane ek binası etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı
04.01.2024 - 15:29,
Abone Ol

Niğde Belediyesi, yapımı devam eden 400 yataklı hastane ek binasının etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımı devam eden 400 yataklı ek hizmet binasında tamamlanma aşamasına gelindi.

Belediyeye bağlı ekipler hastane etrafında yol, kavşak ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmaların hızla tamamlanacağını belirtti.

Niğde'nin her anlamda büyüdüğüne işaret eden Özdemir, "Niğde'yi sorunlarından arındırılmış ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Niğde, Ulaşım, Çevre, Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi, hastane ek binası etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 17:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi, hastane ek binası etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement