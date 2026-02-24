Niğde Belediyesi'nden İftar Programı - Son Dakika
Niğde Belediyesi'nden İftar Programı

24.02.2026 20:21
Niğde Belediyesi, vatandaşlara yönelik iftar programı düzenledi. Nar Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, her salı ve perşembe günü belediye düğün salonlarında iftar vereceklerini belirtti. Özdemir, ayrıca Niğde Belediyesi aracılığıyla Gazze'deki bin Müslüman kardeşe iftar verdiklerini ifade etti.

Özdemir, belediye olarak en güzel iftarı Gazze'de verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filistin ve Gazze'de bin Müslüman kardeşimize Niğde Belediyesi aracılığıyla iftar veriyoruz. Bu her gün olacak. Toplamda 30 bin Gazzeliye iftarı sizler ve Niğde adına veriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu ramazan ayı başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm Müslüman coğrafyasına huzur getirsin. Akan kan dursun, çocuklarla huzur içerisinde gülücüklerle büyüsün istiyoruz. İnşallah ramazan ayı da bu şekilde geçer ve hep birlikte Ramazan Bayramı'na kavuşuruz. Daha nice ramazanlarda Allah sizlerle buluşmayı nasip etsin. Hep birlikte güzel iftarlar yapalım."

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, Emrah Özdemir, Güncel, İftar, Gazze, Niğde, Nar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
