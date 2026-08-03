Niğde Belediyespor 5 Yeni Transferle Güçlendi

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Niğde Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Antalya Kepezspor'dan orta saha oyuncusu Burak Çolak, Bulancakspor'dan kaleci Tunahan Dikişci, Bursa Nilüfer FK'dan santrfor Yusuf Atasoy, Ceyhanspor'dan kanat oyuncusu Furkan İncik ve Torbalıspor'dan kanat oyuncusu Halil Coşkun ile sözleşme imzalandı.

Niğde temsilcisi, yeni sezonda üst sıralarda yer almayı amaçlıyor.