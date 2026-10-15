Niğde Bor\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1\'i tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada O.E, R.T. ve M.A.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, 8 tüfek kartuşu ve 23 bin 150 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.