Niğde-Bor yolunda otomobil ikiye bölündü, 57 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Niğde-Bor yolunda otomobil ikiye bölündü, 57 yaşındaki sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde-Bor kara yolunda sabah saatlerinde minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü, 57 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekibinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
NİĞDE'de minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. (57) ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi. E.E. yönetimindeki 51 DP 023 plakalı otomobil ile N.K.'nin kullandığı 51 S 5172 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. E.E. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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