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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Süren ve Ünlü, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
17.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:40
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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Süren, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafını tercih eden Süren, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Libya'da felaketin boyutu"nu seçen Süren, "Haber"de Samir Jordamovic'in "Uğurlama", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını oyladı.

Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü de "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafını oylayan Süren, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Niğde, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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