Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Aladağlar'da 3 zirveye tırmanacak dağcılar kamp kurdu - Son Dakika
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Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Aladağlar'da 3 zirveye tırmanacak dağcılar kamp kurdu

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Aladağlar'da 3 zirveye tırmanacak dağcılar kamp kurdu.

13.07.2024 16:28
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Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Aladağlar'da 3 zirveye tırmanacak dağcılar kamp kurdu.

Kentte merkezinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin gösterdiği cesaret ve kararlılığın tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

O gece ülkenin dört bir yanında halkın demokrasi ve geleceğine sahip çıkmak için meydanlara koşarak destansı bir direniş sergilediğini belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla ülkenin her türlü tehdide karşı o gece olduğu gibi bugün de dimdik ayakta durmaya devam ettiğini aktardı.

Çelik, demokrasiye olan inancın, birlik ve beraberliğin kendilerini her zaman güçlü kılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, hain darbe girişiminin seyrini büyük bir cesaretle gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içme pahasına değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'i yetiştiren topraklardır. Dolayısıyla Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'mizde 15 Temmuz ruhunun daha güçlü, daha kararlı yaşatılması her birimizin manevi borcudur. Bu doğrultuda milletimizin dış mihrakların hain emellerine karşı tek yürek olup, yeniden diriliş mücadelesi verdiği şanlı gecenin unutulmaz kahramanları olan aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak adına şanlı bayrağımızı, Aladağlar'ımızın en güzel zirvelerine taşıyacağız."

Bu kapsamda üç temel etkinlik planladıklarını anlatan Çelik, ilk etkinlikte 253 şehidin isimlerinin yazılı olduğu tişörtleri ülkenin farklı bölgelerinden gelen dağcılarla giyip Karasay, Emler ve Eznevit zirveye tırmanacaklarını dile getirdi.

Çelik, ikinci olarak 15 Temmuz'da Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda program düzenleyeceklerini, 21 Temmuz'da da şehit Ömer Halisdemir'in anısına yarı maraton düzenleyeceklerini bildirdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de o kara gecenin sonunun demokrasi şölenine dönüştüğünü vurguladı.

O geceyi ve günü unutmamak ve unutturmamak için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğuna işaret eden Özdemir, "15 Temmuz'da bütün dünya şunu gördü ki gerçekten Türk milleti susturulamaz. Halkın iradesinin üstünde hiçbir iradenin olmadığını tüm dünya bir kez daha 15 Temmuz'da şahit oldu. Bizler hiçbir zaman bağımsızlığımızdan vazgeçmeyiz. Ne pahası ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Türk bayrağı açarak Niğde Şehitliği'ne yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Osman Ayas dua etti ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Katılımcılar, daha sonra Çamardı ilçesindeki Demirkazık köyünde beyaz taşlardan oluşturulan hilal ve yıldızın çevresinde şehitleri temsilen 253 fidanı toprakla buluşturdu.

Ardından gece 04.00'te Aladağlar'daki Karasay, Emler ve Eznevit zirvesine tırmanacak dağcılar, Sokullu Pınar Kamp Alanı'nda kamp kurdu.

Etkinliklere, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kurum müdürleri, vatandaşlar ve dağcılar katıldı.

Kaynak: AA

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