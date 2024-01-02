Niğde\'de 2 akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı

Niğde'de 2 akrabasını tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüphelinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde 31 Aralık 2023'te, bir kahvehanenin önünde, akrabaları A.G. (42) ve R.G'yi (39) tabancayla öldüren R.G'nin (51), olayın ardından evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili diğer şüpheli B.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.