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Niğde'de 2 akrabasını vuran kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Niğde'de 2 akrabasını vuran kişi evinde ölü bulundu

Niğde'nin merkeze bağlı Ağcaşar köyünde yaşanan olayda, R.G. isimli kişi, akrabaları A.G. ve R.G. ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, A.G. ve R.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli R.G. ise evinde ölü bulundu. İ.G. gözaltına alınırken, firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Niğde\'de 2 akrabasını vuran kişi evinde ölü bulundu
31.12.2023 - 21:51,  Güncelleme: 21:52
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Niğde'de 2 akrabasını tabancayla vurarak öldüren kişi evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde bir kıraathanenin önünde R.G. (51), akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti.

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, R.G. (39) ve A.G'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından şüpheli R.G. de evinde ölü bulundu.

R.G'nin evde ölü bulunmasıyla ilgili İ.G. gözaltına alındı, firari zanlı B.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Niğde Valisi Cahit Çelik de köye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
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