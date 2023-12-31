Niğde\'de 2 akrabasını vuran kişi evinde ölü bulundu

Niğde'de 2 akrabasını tabancayla vurarak öldüren kişi evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde bir kıraathanenin önünde R.G. (51), akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti.

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, R.G. (39) ve A.G'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından şüpheli R.G. de evinde ölü bulundu.

R.G'nin evde ölü bulunmasıyla ilgili İ.G. gözaltına alındı, firari zanlı B.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Niğde Valisi Cahit Çelik de köye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.