Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl 7 ay 18 gün ve 12 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de iki firari uyuşturucu hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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