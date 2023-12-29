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Niğde'de 23 Yıllık Arazi Anlaşmazlığı Arabuluculukla Çözüldü - Son Dakika
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Niğde'de 23 Yıllık Arazi Anlaşmazlığı Arabuluculukla Çözüldü

Niğde'de 14 kişinin taraf olduğu 23 yıllık arazi anlaşmazlığı, arabuluculuk uygulamasıyla çözüme kavuşturuldu. Avukat ve arabulucu Özlem Sırakaya, 11 taşınmazı 14 mirasçıya arabuluculuk yoluyla dostane şekilde paylaştırdıklarını belirterek, tarafların memnun olduğunu söyledi.

Niğde\'de 23 Yıllık Arazi Anlaşmazlığı Arabuluculukla Çözüldü
29.12.2023 - 12:39,
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Niğde'de 14 kişinin taraf olduğu 23 yıllık arazi anlaşmazlığı, arabuluculuk uygulamasıyla çözüme kavuşturuldu.

Hukuki uyuşmazlıkların mahkemelere göre daha seri çözülmesini sağlayan, tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayanan arabuluculukta çözüme kavuşturulan örnek uygulamalardan biri Niğde'de gerçekleşti.

Avukat ve arabulucu Özlem Sırakaya, ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den itibaren ortaklığın giderilmesi davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamına dahil edildiğini söyledi.

Bir ortaklığın giderilmesinde arabulucu olarak görevlendirildiğini belirten Sırakaya, 2000 yılında vefat eden Tahir Karakuzu ile 2008'de vefat eden kızı İhsane Karakuzu'ya ait taşınmazların yaklaşık 23 yıldır paylaşılamadığını anlattı.

Sırakaya, 11 taşınmazı 14 mirasçıya arabuluculuk yoluyla dostane şekilde paylaştırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ortaklığın giderilmesi davaları, satış aşamasını da dahil edersek 3 yıla yakın süreci kapsıyor. Yapılan yargılama giderleri, keşif, bilirkişi ücretleri de bir hayli maliyetli. Tarafları maddi anlamda zor durumda bırakan bir süreç. Ama ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarını arabulucuyla en geç 3 hafta içerisinde çözüme bağlayıp konuyu kapatıyoruz. Dostane şekilde tarafları anlaştırıp dava açılmasına gerek kalmadan paylaşımı yaptırıyoruz. Taraflar çok memnun oldu. Çünkü hepsi birbirinin kardeşi, yeğeni akrabası olan mirasçılar, husumete gerek kalmadan arabuluculuk süreciyle olayı bitirdi."

Kaynak: AA
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Eylül, Niğde, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 23 Yıllık Arazi Anlaşmazlığı Arabuluculukla Çözüldü - Son Dakika
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