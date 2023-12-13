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Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 5 milyon 400 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde\'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi
13.12.2023 - 15:14,  Güncelleme: 15:16
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Niğde'de KOM ekipleri bir tırda yaptıkları aramada 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu. Ekipler tırda yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 milyon 400 bin dolu makaron buldu.

Makaronlara el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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