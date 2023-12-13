Niğde\'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi

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Niğde'de KOM ekipleri bir tırda yaptıkları aramada 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu. Ekipler tırda yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 milyon 400 bin dolu makaron buldu.
Makaronlara el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
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