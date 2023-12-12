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Niğde'de 55 yıl sonra defnedilen şehidin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Niğde'de 55 yıl sonra defnedilen şehidin cenazesi toprağa verildi

MARDİN'de 55 yıl önce mayına basarak şehit olan Jandarma Er Mustafa Gürer'in Nusaybin ilçesine defnedilen cenazesi, ailesinin talebi üzerine, memleketi Niğde'ye getirilerek toprağa verildi.

Niğde\'de 55 yıl sonra defnedilen şehidin cenazesi toprağa verildi
12.12.2023 - 17:36,
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MARDİN'de 55 yıl önce mayına basarak şehit olan Jandarma Er Mustafa Gürer'in Nusaybin ilçesine defnedilen cenazesi, ailesinin talebi üzerine, memleketi Niğde'ye getirilerek toprağa verildi.

Niğdeli Jandarma Er Mustafa Gürer, 1968 yılında mayına basarak şehit oldu. Dönemin şartları nedeniyle memleketine götürülemeyen şehidin naaşı, Nusaybin ilçesinde defnedildi. Aradan geçen yılların ardından Gürer'in kardeşlerinin talebi üzerine şehidin naaşı taşınarak memleketi Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyüne getirildi. Burada düzenlenen törene, Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve ilçe protokolü katıldı. Şehidin cenazesi, duaların ardından toprağa verildi.

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Kaynak: DHA
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Ulukışla, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 55 yıl sonra defnedilen şehidin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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