Niğde'de 6. kattan beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de 6. kattan beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti

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Niğde'nin Selçuk Mahallesi'ndeki bir binanın 6. katındaki pencereden beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti. Görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi, cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Niğde'de bir apartmanın 6. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Selçuk Mahallesi'ndeki bir binanın 6. katındaki İ.Ç, pencereden beton zemine düştü.

İ.Ç'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Acil DurumGüvenlikHastaneSelçukGüncelNiğdeSon Dakika

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