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Niğde'de Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika
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Niğde'de Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü

Niğde'de bir kahvehanede çıkan husumet sonucu Ramazan Gök, Abdullah Gül ve Ramazan Gök tabancayla öldürüldü. Cinayet şüphelisi Gül, evine gittiğinde ölenlerin yakınları tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. İ.G. gözaltına alınırken, B.G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Vali Cahit Çelik, olayın üzüntü verici olduğunu belirterek adli tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Niğde\'de Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü
31.12.2023 - 19:16,  Güncelleme: 19:18
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NİĞDE'de Ramazan Gök (39), kahvede karşılaştığı husumetli olduğu akrabaları Abdullah Gül (43) ile Ramazan Gök'ü (52), tabancayla öldürdü. Olaydan sonra evine giden cinayet şüphelisi Gül, ölenlerin yakınları B.G. ile İ.G tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. İ.G. gözaltına alınırken, B.G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Ramazan Gök, husumetli olduğu akrabası Abdullah Gül ile Ramazan Gök'ün yanına gitti. Gök, kıraathanede tartıştığı Gül ile Ramazan Gök'ü tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı öğrenen Gül ve Gök'ün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gök'ün evine gitti. 2 şüpheli, evde karşılaştığı Gök'ü av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerden İ.G.'yi gözaltına aldı. İ.G. jandarma karakoluna götürülürken, firari B.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan olay yerinde incelemede bulunan Vali Cahit Çelik, "Yılın son gününde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Aynı aile içerisinde çıkan silahlı kavgada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Olaya karışanlardan biri yakalandı, diğerini yakalama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Abdullah Gül, Jandarma, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika
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